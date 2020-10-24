محمود مغاوري: نصر أكتوبر شهد إعجازا هندسيا.. والعبور أذهل العالم

قال اللواء مهندس محمود مغاورى الامين العام لنقابة المهندسين ان نصر اكتوبر شهد اعجازا هندسيا ضخما بكل المقاييس، مؤكدا ان هذا النصر ما كان يتأتى الا بما تم خلال ست سنوات بدأت عقب يوم 5 يونيو 1967 حين تكاتفت الدولة مع القوات المسلحة وأبت ان تستكين الا بعد تحقيق النصر، وتم التعاون بين القوات المسلحة وشركات القطاع العام لاعداد مسرح عمليات الحرب، وتم تشييد مطارات محصنة وحائط صواريخ ضخم وساتر ترابى على الضفة الغربية للقناة ، ومصاطب دبابات وكلها اعمال تحتاج الى عشرين عاما ولكن مهندسى القوات المسلحة ومهندسى المقاولون العرب وباقى شركات القطاع العام انجزته فى سنوات قليلة وتم العبور بشكل اذهل العالم.
ووجه الامين العام لنقابة المهندسين التحية لكل شهداء مصر وللرئيس محمد انور السادات بطل الحرب والسلام وقال " عطاء مهندسو مصر تواصل جيل بعد جيل ، فبعد نصر اكتوبر تواصل عطاء مهندسي مصر وحققوا قفزات هائلة فى معركة التعمير والتنمية والعمران لكى تحقق لمصر ما تستحقه من رخاء".
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