المركز الثقافى القبطى يهنئ الأنبا أرسانى لحصوله على وسام أورانيا ناسو

قدم المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى وقناة مى سات، برئاسة الأنبا أرميا الأسقف العام، رئيسَا ومديرين وعاملين، التهنئة إلى الأنبا أرسانى، لحصوله على وسام "أورانيا - ناسو" بلقب قائد من الملك وليم ألكسندر ملك هولندا.





ومنح الملك فيليم أليكسندر، ملك هولندا، الأنبا أرسانى، أسقف هولندا للأقباط الأرثوذكس، الوسام الملكى "أورانيا - ناسو" بلقب القائد. جاء ذلك خلال الاحتفال بالعيد الخامس والثلاثون لبدء خدمة الكنيسة القبطية بهولندا، والعيد السابع لتأسيس إيبارشية الكنيسة القبطية بهولندا، الذى أقيم فى مدينة أمستردام بهولندا، بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية، بسبب انتشار فيروس كوفيد - 19. وأثناء الاحتفال اتصل نائب عمدة أمستردام، عن طريق الفيديو كونفرانس، وقرأ قرار الملك فيليم أليكسندر ملك هولندا، الخاص بمنح نيافة الأنبا أرسانى الوسام الملكى "أورانيا - ناسو"، بلقب القائد.

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