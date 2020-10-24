بالكمامة والحث على المشاركة.. مدبولى و6 وزراء يدلون بأصواتهم بالانتخابات

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وكان من أول من أدلى بصوته رئيس الحكومة مصطفى مدبولى حيث حرص على الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى اللجان المخصصة للاقتراع، للحماية من فيروس كورونا.
ودعا رئيس الوزراء المصريين إلى المشاركة الفاعلة فى هذا الاستحقاق الدستورى، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، والذى يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون تمثيل هذا الشعب العظيم.
وأكد رئيس الوزراء أنه بعد اتمام انتخابات مجلس الشيوخ، وانتهاء انتخابات مجلس النواب، يكتمل البرلمان بغرفتيه، ليؤديا دورهما جنبا إلى جنب، وهو الأمر الذى من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وإثراء الحياة النيابية فى مصر.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، عقب الإدلاء بصوتها، بأن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على كل مصرى ومصرية، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، واختيار مرشحهم الذى يمثلهم فى دائرتهم.
وأكدت وزيرة التضامن، على المواطنين أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنتها وزارة الصحة، وذلك خلال مشاركتهم فى العملية الانتخابية، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات.
ودعا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عقب الإدلاء بصوته، المواطنين إلى ضرورة النزول والمشاركة فى الانتخابات واختيار من يمثلهم فى مجلس النواب.
وأدلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته فى انتخابات مجلس النواب ظهر اليوم، بلجنة مدرسة الأورمان الثانوية للبنات بالعجوزة.
وناشد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، جموع أبناء الشعب المصرى ممن لهم حق الانتخاب، المشاركة والتصويت فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر.
وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عقب الإدلاء بصوتها على أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية، وكل الاستحقاقات التشريعية باعتبارها واجب وطنى على كل المصريين، وأحد صور التعبير عن قوة الانتماء، حفاظا على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات خلال الفترة الماضية مما ساعد على العبور بالوطن إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.
وناشدت الوزيرة، جميع المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، واختيار مرشحهم الذى يمثلهم فى دائرتهم لخدمتهم وخدمة الوطن.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات إنه لمس نظاما محكما والتزاما كاملا بكافة المعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها فى سير العملية الانتخابية؛ داعيا كافة المواطنين للقيام بهذا الواجب الدستورى المهم للمشاركة فى إثراء الحياة السياسية.
وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق تعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، على النسق الذى يصبو إليه المصريون، ويليق بالشعب المصرى العظيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالكمامة والحث على المشاركة.. مدبولى و6 وزراء يدلون بأصواتهم بالانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.