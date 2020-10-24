بالكمامة والحث على المشاركة.. مدبولى و6 وزراء يدلون بأصواتهم بالانتخابات

وكان من أول من أدلى بصوته رئيس الحكومة مصطفى مدبولى حيث حرص على الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى اللجان المخصصة للاقتراع، للحماية من فيروس كورونا.

ودعا رئيس الوزراء المصريين إلى المشاركة الفاعلة فى هذا الاستحقاق الدستورى، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، والذى يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون تمثيل هذا الشعب العظيم.

وأكد رئيس الوزراء أنه بعد اتمام انتخابات مجلس الشيوخ، وانتهاء انتخابات مجلس النواب، يكتمل البرلمان بغرفتيه، ليؤديا دورهما جنبا إلى جنب، وهو الأمر الذى من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وإثراء الحياة النيابية فى مصر.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، عقب الإدلاء بصوتها، بأن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على كل مصرى ومصرية، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، واختيار مرشحهم الذى يمثلهم فى دائرتهم.

وأكدت وزيرة التضامن، على المواطنين أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنتها وزارة الصحة، وذلك خلال مشاركتهم فى العملية الانتخابية، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات.

ودعا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عقب الإدلاء بصوته، المواطنين إلى ضرورة النزول والمشاركة فى الانتخابات واختيار من يمثلهم فى مجلس النواب.

وأدلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته فى انتخابات مجلس النواب ظهر اليوم، بلجنة مدرسة الأورمان الثانوية للبنات بالعجوزة.

وناشد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، جموع أبناء الشعب المصرى ممن لهم حق الانتخاب، المشاركة والتصويت فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عقب الإدلاء بصوتها على أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية، وكل الاستحقاقات التشريعية باعتبارها واجب وطنى على كل المصريين، وأحد صور التعبير عن قوة الانتماء، حفاظا على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات خلال الفترة الماضية مما ساعد على العبور بالوطن إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.

وناشدت الوزيرة، جميع المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، واختيار مرشحهم الذى يمثلهم فى دائرتهم لخدمتهم وخدمة الوطن.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات إنه لمس نظاما محكما والتزاما كاملا بكافة المعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها فى سير العملية الانتخابية؛ داعيا كافة المواطنين للقيام بهذا الواجب الدستورى المهم للمشاركة فى إثراء الحياة السياسية.

وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق تعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، على النسق الذى يصبو إليه المصريون، ويليق بالشعب المصرى العظيم.