قومى المرأة مشيدا بمشاركة السيدات فى انتخابات النواب : صوتها أمانة

وأضافت مرسى فى بيانها، اليوم السبت، إن صوت المرأة أمانة وحق كفله لها الدستور، وهو الذى تجلى بوضوح فى تصدرها المشهد الانتخابى، وتوافدها منذ الصباح الباكر على اللجان الانتخابية خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والمنعقده فى 14 محافظة على مدار يومين.

ووجهت الشكر والتقدير للمرأة المصرية، التى كان لها دور ملموس فى خروج الانتخابات بهذا الشكل المشرف الذى ظهرت به اليوم، وهو نفس الدور الذى قامت به فى فى جميع الاستحقاقات السياسية السابقة، وهو ما يدل على عشقها وحبها لوطنها.

وأعربت عن فخرها وسعادتها بالمرأة المصرية، ووصفتها بالذكاء والوعى، لمشاركتها اليوم فى الانتخابات وإدلائها بصوتها، إيمانا منها بأن صوتها سيساهم فى خلق مستقبل أفضل لها وللأجيال القادمة.

وقالت:"إن المرأة المصرية أصبحت كتلة تصويتيه حرجة، وأصبح الجميع يتطلع لمشاركتها الواسعة، مؤكدة أن المرأة المصرية هى السند وخط الدفاع الثالث الذى يحمى الوطن ويقف بجانبه".

وأشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة كان له دور كبير فى توعية السيدات بأهمية مشاركتهن وعدم التنازل عن حقهن فى الإدلاء بأصواتهن من خلال حملته التوعوية "صوتك لمصر بكرة"، التى أطلقها بجميع المحافظات قبيل انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب ووصلت عدد المستفيدات منها ما يزيد عن مليون و600 ألف سيدة.

ودعت مرسى جميع السيدات اللاتى لم يشاركن اليوم إلى الخروج غدًا فى ثانى أيام المرحلة الأولى من الانتخابات، مصطحبين أفراد أسرهن ممن لهم حق الانتخاب للمشاركة والإدلاء بأصواتهم لاستكمال الصورة الجميلة التى رسمتها مشاركتهن اليوم، قائلة: "المرأة المصرية كانت دائماً هى القدوة والنموذج الذى يقتدى به كل أفراد أسرتها وهو ما ننتظره منها دائما".