الأنبا إسحق يفتتح حضانة الشهيد أبو فام للغات فى طما

شارك فى الافتتاح مجموعة من آباء كهنة الإيبارشية، وبحضور هانى راضى مدرب معلمى اللغة الإنجليزية بالمشروع الوطنى لتدريب المعلمين بالمجلس الثقافى البريطانى. زفى الختام قام بتكريم، هانى راضى المشرف على تدريب معلمات الحضانة، وتوزيع الألعاب والهدايا للأطفال. والحضانة تتكون من ثلاث فصول وحجرات للأنشطة والألعاب، وتقبل الأطفال من سن سنتين وحتى ستة سنوات، حيث يدرس الطفل بها ثلاث لغات "الإنجليزى - الفرنسية – الألمانى" بالإضافة إلى مناهج تعليمية وتربوية وسلوكية حديثة، وذلك تحت إشراف أساتذة متخصصين من جامعة أوكسفورد.

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