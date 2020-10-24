أبطالها الناخبون والشرطة والقضاة.. مشاهد إنسانية تسيطر على انتخابات النواب

وكالعادة ضرب المصريون المثل فى تحدى الصعاب، ليثبتوا للعالم كله أنهم قادرون على ممارسة الحقوق السياسية بكل حرية ونزاهة مهما كانت الظروف، وسط حالة من الألفة والمحبة ومساعدة الغير، وتذليل أى عقبة قد تواجه مواطنا مصريا آمن بدوره السياسى والمجتمعى، وهبّ للمشاركة فى التصويت، لاختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.

وظهر عدد من رجال الشرطة يساعدون مسنين للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات، التى شهدت فى يومها الأول ملحمة وطنية تمثلت فى الإقبال الكبير على اللجان منذ فتح باب التصويت فى التاسعة صباحا وحتى إغلاقها فى التاسعة مساء.

وفى مشهد ينم عن التنظيم الأمنى المكثف، اصطف عدد من الضباط ورجال الأمن أمام اللجان، لتنظيم العملية الانتخابية بكل سلاسة لمساعدة الناخبين، خاصةً كبار السن على الوصول إلى مقارهم الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم فى استحقاق مجلس النواب 2020.

ورصدت العدسات لحظات إنسانية تعكس تكاتف المواطنين على إخراج المشهد الإنتخابى بمظهر يليق بمكانة مصر أمام العالم.

قوات التأمين تساعد مسنًا فى الشيخ زايد

ففى لفتة إنسانية منها، ساعدت قوات التأمين المتواجدة أمام لجنة المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد، أحد المسنين للإدلاء بصوته، وسط دعواته للمواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات.

مشاهد إنسانية للشرطة النسائية

مشاهد مماثلة تجلت فيها الإنسانية للشرطة النسائية، فى اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، حيث عملن على مساعدة السيدات أمام المقار الانتخابية، التى اكتظت بهن فى الساعات الأول من العرس الديمقراطى، الذى بدأ قطاره اليوم السبت.

واتكأت المواطنات على المكلفات من الشرطة النسائية فى العملية الانتخابية، كما ساعدهن على ارتداء الكمامة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

محافظ قنا يقطع جولته ويصطحب مواطنا إلى المستشفى

استوقف مواطن يشتكى من آلام بالأذن، أشرف الداودى محافظ قنا - خلال متابعته سير العملية الانتخابية فى عدد من اللجان - واشتكى من عدم تواجد دكتور أنف وأذن وحنجرة بوحدته الصحية.

وعلى الفور، قطع المحافظ جولته واصطحب المواطن إلى مستشفى قنا العام، مكلفا وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى قنا العام بتوقيع الكشف عليه من قِبل الدكتور المختص، وإجراء كل الفحوصات اللازمة له.

وكلف الداودى وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى قنا العام، بتوقيع الكشف على المواطن من قِبل الدكتور المختص، وإجراء كل الفحوصات اللازمة له، مشددا على ضرورة توفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين.

محافظ الفيوم يرافق مسنة داخل لجنة الاقتراع

كذلك اصطحب الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اليوم، سيدة مسنة أمام أحد اللجان، من أجل مساعدتها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات البرلمانية، خلال تفقده لسير العملية الانتخابية، فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020.

كما وجه بمساعدتها فى الوصول إلى لجنتها الانتخابية حتى انتهائها من عملية التصويت.

قاض يخرج لمسنة للإدلاء بصوتها فى الإسكندرية

وفى لفتة إنسانية، خرج أحد القضاة، الذى يترأس لجنة فرعية بمدرسة قايتباى الإعدادية بنين بمنطقة بحرى غربى الإسكندرية، من مقر اللجنة لمساعدة سيدة مسنة على الإدلاء بصوتها فى انتخابات مجلس النواب 2020، بعد علمه بقدومها للتصويت على كرسى متحرك.

وفى لفتة مشابهة، انتقل رئيس اللجنة 54 بمدرسة اللواء محمد نجيب بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، من اللجنة إلى حيث وجود سيدة مُسنة على كرسى متحرك، لمساعدتها على الإدلاء بصوتها فى انتخابات مجلس النواب 2020.