الأنبا مكارى يرأس قداس بدء الدراسة بإكليريكية الأنبا رويس

بدأت الكلية الإكليريكية بالقاهرة "الأنبا رويس"، اليوم السبت، عامها الدراسى الجديد بصلاة القداس الإلهى الذى خدمه الأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، وأستاذ اللاهوتى الطقسى بالكلية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى، ومنشية الصدر ووكيل الإكليريكية، وشارك فيه أساتذة الكلية وطلبة القسم الصباحى بها.





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