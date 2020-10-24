ليفربول يقلب الطاولة على شيفيلد ويصعد للصدارة بمشاركة محمد صلاح (فيديو)

حقق فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزا غاليا على ضيفه شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الجارى 2020-2021، حيث أحرز ساندير بيرج هدف التقدم لصالح شيفيلد يونايتد عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 13 من زمن المباراة ثم نجح النجم البرازيلى روبرتو فيرمينو فى تسجيل هدف التعادل للريدز بالدقيقة 41 من زمن اللقاء وهو أول أهدافه هذا الموسم بجميع البطولات، وفى الشوط الثانى، أحرز دييجو جوتا الهدف الثانى لصالح ليفربول بالدقيقة 64 من زمن المباراة.

وألغى الحكم مايك دين الهدف الذى سجله النجم المصرى محمد صلاح بداعى التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو "VAR"، بالدقيقة 62 من زمن المباراة.

وبدأ ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: أليسون / خط الدفاع: ألكسندر-أرنولد - جوميز - فابينيو – روبرتسون / خط الوسط: فينالدوم - هندرسون - دييجو جوتا / خط الهجوم: محمد صلاح - مانى – فيرمينو.

بهذه النتيجة، يرفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة تقاسم بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف فقط خلف إيفرتون صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة جاء بها المركز التاسع عشر وقبل الأخير.