محافظة القاهرة تلغي طابور المدرسة: غلق أي فصل به عدوى وتحويله أون لاين

قررت محافظة القاهرة، إلغاء طابور الصباح على أن يتم توزيع الاشراف من المعلمين على الفناء والسلالم حتى ينظم الطلاب أثناء صعود السلالم حتى دخول الفصول مع الالتزام بوجود أكثر من فسحة باليوم الدراسى، مع إلزام جميع العاملين بالمدرسة بارتداء الكمامة وممنوع لأى معلم دخول الفصل بدون الكمامة، بالإضافة إلى توفير المياه والصابون والكحول في جميع الأماكن بالمدرسة .

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن محمد عطية مدير مديرية تعليم القاهرة، ناقش تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية أون لاين بحضور محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجربيات، وجميع قيادات المديرية وتم تعميم كافة كافة توجيهات محافظ القاهرة، على أن يبدأ تطبيقها غدا مع بداية الأسبوع الثانى للدراسة.

وشدد محافظ القاهرة على تواجد الزائرة الصحية وعدم السماح بمغادرة المدرسة الا بشكل رسمى ،وتواصل المدارس مع مجلس الأمناء للمساعدة فى عدم تكدس أولياء الأمور خارج المدرسة من خلال اللقاءات التوعوية بين المدرسة ومجلس الأمناء.

وأكد مدير المديرية على التأكيد علي المدير العام تكثيف المتابعات ومراجعة خطط المتابعة، وعلي وكيل الإدارة المرور على اكبر عدد من المدارس، ومراجعة خطط المراحل المختلفة والتوجيهات بحيث يتم تغطية جميع مدارس الإدارة في اسبوع واحد .

واكد مدير عام التعليم العام علي بدء المتابعة باكر قبل دخول الطلبة للمدرسة بحيث يتأكد من توافر الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل المدرسة و توافر الكحول والمطهرات وارتداء الكمامات للعاملين وتطبيق اجراءات التباعد، والتأكيد على أن الفصل لا يزيد عن 25 طالب والتأكيد على إعلان جداول مصادر التعلم (اون لاين ) ليتابعها ولي الأمر بجانب جدول الحصص .

وشدد مدير المديرية علي الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية وأجهزة التابلت وتفعيلها، وعلى مسئولي التربية الإجتماعية بالإدارات التواصل مع أولياء أمور الطلبة الغائبين لمعرفة سبب الغياب واطمئنان ولى الأمر حتى يعود الطفل للمدرسة وعدم الخوض في الاشاعات المغرضة وذلك للحد من غياب الطلاب ، وعمل لقاءات "محاضرات – ندوات" لتوعية للطلاب وأولياء الأمور وتعريفهم بطرق الوقاية من انتشار الفيروس والحد من التجمعات حفاظاً على الصحة العامة ، ومتابعة سلوكيات الطلبة ورصد اى سلبية ويتم عمل اللقاءات اللازمة للحد منها .

كما شدد مدير المديرية على مسئولي المدارس الثانوية، أن يتم غلق السبورة الذكية ( password) وعدم السماح للطلاب بتشغيلها منفردين وتشغيل عليها افلام وخلافة وإذا ثبت غير ذلك سيحاسب "رائد الفصل - مشرف الدور - معلم الحصة - المشرف العام - مدير المدرسة"، والحفاظ علي الأجهزة الإلكترونية وأثاث المدرسة.

ووجه عطية بغلق بفصل في حالة حدوث العدوي من الفصل والاختلاط، ويتخذ القرار بتحويل التعليم في ذلك الفصل الي اون لاين ، بالتنسيق مع المديرية والمنطقة الطبية، ورش الفصول والمقاعد يوميا ، والتأكيد علي نظافة دورات المياه وتطهيرها أول بأول، وضبط الماسح الحرارى، والتأكيد علي دور ويقظة الزائرة الصحية وتشديد الإجراءات.