صور.. الكنيسة تنشر تفاصيل منح ملك هولندا وسام بلقب فارس إلى الأنبا أرسانى

نشرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على لسان متحدثها الرسمى القس بولس حليم، تفاصيل منح الملك فيليم أليكسندر، ملك هولندا، الأنبا أرسانى أسقف هولندا، الوسام الملكى "أورانيا- ناسو" بلقب القائد.





وقالت الكنيسة: "جاء ذلك خلال الاحتفال بالعيد الخامس والثلاثين لبدء خدمة الكنيسة القبطية بهولندا والعيد السابع لتأسيس إيبارشية هولندا، والذى أقيم بمقر المطرانية فى مدينة أمستردام، وسط الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأثناء الاحتفال اتصل نائب عمدة أمستردام، عن طريق الفيديو كونفرانس، وقرأ قرار الملك ويليم أليكسندر ملك هولندا، الخاص بمنح الأنبا أرسانى الوسام الملكى "أورانيا- ناسو"، بلقب القائد، ثم شرح القرار الملكى لمنحه هذا الوسام المميز، مستعرضًا السيرة الذاتية له منذ وصوله هولندا عام 1985، وبدء خدمته فى رعاية المجتمع القبطى بهولندا، وحتى سيامته أسقفًا عام 2013، ودوره الفارق فى تحويل الكنيسة القبطية بهولندا من مجموعة صغيرة تستأجر مكانًا للعبادة إلى مؤسسة لها ممتلكاتها وأبنيتها الخاصة وخدمتها وأنشطتها، وظل يخدم وهو الكاهن الوحيد بهولندا، حتى أصبح يعاونه 16 كاهنًا فى أنحاء الإيبارشية.

وتنفيذًا لقرار الملك ويليم أليكسندر ملك هولندا، قام الدكتور جاك فان فيليت أستاذ المصريات والقبطيات بتقليد الأنبا أرسانى وسام "أورانيا- ناسو" بلقب الفارس.

حضر الاحتفال المطران بوليكاربوس أوجين إيدين، رئيس إيبارشية هولندا للسريان الأرثوذكس، والأسقف يان هيندركس أسقف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى هارلم- أمستردام، والأب جيرارد ماتيسن رئيس دير الرهبان البندكت بأخمنود، والسفير المصرى بهولندا حاتم عبدالقادر، ونائب السفير المصرى إيهاب سليمان والقنصل العام بالسفارة المصرية بلاهاى حازم ممدوح.