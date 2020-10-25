نرمين ميشيل: غرفة عمليات حزب الحرية لم ترصد تجاوزات فى انتخابات النواب

قالت نرمين ميشيل، أمين التواصل المجتمعى، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصرى، إن اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2020، التى جرت اليوم السبت، لم تشهد أى تجاوزات، مشيدة بمتابعة الحزب عبر غرفة عملياته للعملية الانتخابية.





وأشارت ميشيل، إلى أن غرفة عمليات الحزب المركزية، أكدت سير العملية الانتخابية بشكل منتظم دون أى تجاوزات، مبينة أن لديها فرق رصد ميدانى، للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية، وتوجيه المواطنين للجان فى حال عدم معرفة أى ناخب بمكان لجنته، من خلال أجهزة اللاب توب المنتشرة أمام مقرات الحزب واللجان الانتخابية.

وأوضحت أمين التواصل المجتمعى بحزب الحرية المصرى، أن غرفة العمليات المركزية تتصل بمحافظات المرحلة الأولى عبر الواتس آب والتليفون المحمول، لمتابعة الانتخابات لحظة بلحظة، والتعرف على كل ما يظهر من مشكلات والتعامل معها ‏والتدخل لحلها على الفور من خلال الاتصال.

وشددت على أنه حال وقوع عقبات أو مشاكل يتم تبليغ الجهات المعنية بها، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية.‏

يذكر أن حزب الحرية المصرى، يخوض انتخابات مجلس النواب 2020، بـ31 مرشحا فى المرحلة الأولى، فى 11 محافظة، بواقع مرشح واحد فى محافظات "الإسكندرية - الأقصر - البحر الأحمر - أسوان"، ومرشحان فى محافظة أسيوط، و3 مرشحين فى محافظة سوهاج، و4 مرشحين فى محافظة "الجيزة - البحيرة - المنيا"، و5 مرشحين فى محافظات "الفيوم - قنا".

كما يخوض كلٍ من المهندس معتز محمود عضو المجلس الرئاسى للحزب، الانتخابات، عن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع الجيزة والصعيد والمحاسب أحمد مهنى عضو المجلس الرئاسى والأمين العام للحزب عن القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الإسكندرية، وأمل سلامة عن القائمة الوطنية من أجل مصر.