خلال اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020| عمليات قومي المرأة: تلقينا 29 شكوى

تابع المجلس القومي للمرأة عن كثب سير العملية الانتخابية في اليوم الأول للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ ، ومدى مشاركه المرأة والتعرف على أي عقبات تواجهها خلال عملية التصويت ومحاولة حلها .

أكدت أيزيس محمود مديرة الاداره العامه للتدريب والتوعية بالمجلس ورئيسة فرق المتابعة المحلية فى الانتخابات أن تقرير فرق المتابعين المنتشرين على مستوى الجمهورية أظهر مجموعة ملاحظات من أهمها كثافة تصويت السيدات فى اللجان ، والتزام اللجان بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا، وتغطية أمنية محكمة من القوات المسلحة والشرطة بالمقرات الانتخابية، وتواجد فرق عمل تطوعية ومن غرف المحافظين وبعض موكلي المرشحين للاستعلام عن اللجان والمقرات الانتخابية.

كما رصد فريق المتابعين بعض المخالفات الانتخابية التى يتم السيطرة عليها سريعا بعد الابلاغ عنها للجهات المنوطة، وتوقف عمل بعض اللجان نتيجة تجاوزات فردية من بعض مندوبى المرشحين امام اللجان واستعادة العمل بها بعد التغلب عليها من خلال قوات الامن الموجودة امام المقرات الانتخابية.

فيما أعلنت غرفة عمليات المجلس عن تلقى 29 شكوى طوال عملية التصويت، وقد تم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 وفروع المكتب بجميع محافظات الجمهورية المحافظات.

صرحت أمل عبد المنعم مديرة غرفة الشكاوى أن أغلب الشكاوى دارت حول الاستعلام عن اللجان الانتخابية وتم افادتهم بمعلومات اللجنة من خلال الاستعلام الفوري على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وشكاوى تخص تكدس امام اللجان نتيجة الاستعلام اليدوى بالكشوف الموجودة باللجان وتم رفع الشكاوى وحلها بالتعاون مع غرفة ديوان عام المحافظة والمجلس القومى للمرأة ، وشكاوى متعلقة بتجاوزات انتخابية فردية مختلفة بمحيط المقرات واللجان وتم التغلب عليها بالتواصل مع غرف المحافظة- والعليا للانتخابات رئاسة الوزراء ، وتم رفع الشكاوى لحلها بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات وغرف المحافظة ورئاسة الوزراء وحلها على الفور ، الى جانب شكاوى خاصة بنقل مكان اللجنة الاصلية لمقرات بعيدة جغرافيا عدم وجود الاسم بالكشوف الانتخابية ، وتم توفير سيارات لنقل الناخبين المرضى- والمسنين- وذوى الاعاقة لمقراتهم الانتخابية بالتعاون مع غرف المحافظة.

يذكر أن غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة تعمل طوال فترة التصويت على مدار يومى الانتخابات وحتى غلق باب اللجان ، بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت ، و تذليل العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن ، من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات، كما تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين ، كما تتلقى تقارير فرق المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات والتى تستهدف رصد مشاركة المرأة فى الانتخابات ، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.