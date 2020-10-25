القومى للإعاقة : تلقينا 116 اتصالا هاتفيا من الناخبين خلال اليوم الأول

تلقت غرفة عمليات المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، اليوم السبت، 116 اتصالاً هاتفياً من الناخبين من ذوى الإعاقة ومتابعى المجلس المنتشرين فى مختلف محافظات الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب خلال اليوم الأول.





وتنوعت الاتصالات الهاتفية ما بين إشادة بشأن التيسرات المتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة باللجان الانتخابية المختلفة، والاستفسار عن مقر اللجان الانتخابية لعدد من الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى الخاصة بوجود بعض اللجان فى الأدوار العلوية. وتعاملت غرفة عمليات المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل فورى مع شكاوى الناخبين من ذوى الإعاقة التى استقبلتها، وذلك من خلال إبلاغها للهيئة الوطنية للانتخابات وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للعمل على حلها وتذليلها.

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