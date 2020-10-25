انت الان تتابع تفاصيل خبر أعرف قيمة فاتورة الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة الكهرباء، من الأمور الهامة التي تشغل عقل وتفكير المواطنين في مصر على كل مستويات الدخل، خاصة مع قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في شهر يوليو الماضي بتطبيق تعريفة جديدة للكهرباء، أدت إلى زيادة كبيرة في قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مغالى فيه ولهذا فإننا سوف نقوم في خلال السطور التالية بتوضيح بعض تلك الأمور المتعلقة بفاتورة الكهرباء، حيث يمكن للمواطنين في كل مكان الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وفقاً لشركة الكهرباء التابع لها ومعرفة قيمة فاتورة الكهرباء مقدما، قبل وصول المحصل لجمع قيمة الفاتورة، كذلك فإننا سوف نوضح أيضاً كيفية حساب قيمة الفاتورة والتأكد من صحتها قبل دفع قيمة فاتورة الكهرباء للمحصل.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء:-

يمكن للمواطنين في كل المحافظات معرفة قيمة فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء، حيث أتاحت شركات الكهرباء الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء، وقبل أن تقوم بدفع قيمة فاتورة الكهرباء عليك حساب قيمة فاتورة الكهرباء من خلال الخطوات السهلة الآتية:-

1- قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

2- أختر حساب فاتورة الكهرباء.

3- يقوم البرنامج بحساب قيمة فاتورة الكهرباء وهذا يعتمد على كمية الاستهلاك فإذا كنت تعرف قيمة استهلاكك من الكهرباء قم باختيار “معاك كمية الاستهلاك” ثم قم بإدخال كمية الاستهلاك ليتم إظهار قيمة الفاتورة فوراً.

4- إذا لم يكن معك كمية استهلاكك من الكهرباء أختر “نحسبلك كمية الاستهلاك” وفى هذه الحالة قم بإدخال القراءة الحالية في العداد وقيمة أخر قراءة مسجلة بأخر فاتورة قمت بدفعها.

5- قم بالضغط على أحسب الفاتورة.