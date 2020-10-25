اليوم.. البابا تواضروس فى عظة الأحد على الفضائيات المصرية

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى، فى العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد، كلمة روحية، عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، وذلك فى إطار عظة الأحد الأسبوعية، والتى تذيعها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تى فى، دى إم سى، سى بى سي، الحياة).





كان قداسة البابا تواضروس الثانى، قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضى، كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو فى مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة)، وثالثة يوم 15 أغسطس خلال صوم السيدة العذراء. ويتوالى على إلقاء عظة الأحد من انطلاقها فى مارس الماضى، عدد من أحبار الكنيسة. ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية.

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