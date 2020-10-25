الداخلية تكشف حقيقة وقف الانتخابات بلجنة فى الجيزة

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد ومتابعة إجراءات تأمين سير العملية الاتخابية. ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن ادعاءات بتوقف العملية الإنتخابية بإحدى اللجان بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، بالفحص تبين أن اللجنة المشار إليها بها عدد (3) لجان فرعية وتواجد عدد من الأشخاص من أنصار (3) مرشحين، وحدثت بينهم مشادة كلامية بسبب التزاحم ومناصرة المتواجدين لمرشحيهم، دون التأثير على سير العملية الإنتخابية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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