وأوضحت خلال استضافتها فى برنامج "النبض الأمريكى"، الذى يقدمه مايكل مورجان، عبر شاشة القاهرة والناس، "لقيت بنتى بتعمل شير لصعبانيات الجماعة الإرهابية، فلان مات فى السجن وحاجات من هذا القبيل، فقولت مينفعش نسيب الصغيرين دول ولازم نكون موجودين على السوشيال لأنهم مبيتفرجوش على التلفزيون".
وأكدت، أنها منذ سبتمبر العام الماضى، بدأت فى عمل الفيديوهات وتحدث بطريقتها من أجل أن تصل إلى الشباب الصغير، لافتة إلى أنها لا تكتب "إسكريبت" ولا أحد يمليها ما تقول خلال الفيديوهات المقدمة "كل اللى بيجى فى دماغى بقوله".
وعن تصويرها فى السيارة، "الشارع هادى وممكن أعيد 30 أو 40 مرة، إنما في البيت إزعاج، لأن العربية أهدى ولأن الكلام كله ارتجال باخد وأدى مع نفسى شوية وعاملة زى استديو صغير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمل عبد الله لـ مايكل مورجان : اقتحمت السوشيال ميديا حتى أصل للشباب الصغير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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