ملاحظات وخروقات.. قومي حقوق الإنسان يصدر بيانه الأول عن انتخابات مجلس النواب 2020

تابعت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الانسان المركزية وفروعها، انتظام عملية التصويت للمرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل التي تجري يومى 24 ، 25 اكتوبر 2020 ، داخل اللجان الفرعية فى 14 محافظة هى (الجيزة – الاسكندرية – بنى سويف – البحيرة – سوهاج – الفيوم – المنيا – اسيوط – البحر الاحمر – الوادى الجديد – مطروح –اسوان – الاقصر – قنا )، التى استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحًا والتى استمرت حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم فى إطار أجواء وإجراءات تنظيمية واحترازية ساعدت الناخبين على الاطمئنان فى المشاركة بالعملية الانتخابية ، كما كانت الاجراءات الأمنية المشددة التى صاحبت عملية التصويت داعم أخر لحث المواطنين على المشاركة وأداء أدوارهم فى الحياة العامة.

أوفد المجلس عدة بعثات ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية فى عدة محافظات التى أفادت بوجود العديد من الملاحظات والخروقات للعملية الانتخابية فى محافظة الجيزة والتى أحالها المجلس للهيئة الوطنية للانتخابات ويأتى مجملها فى الآتى:

-قيام رئيس اللجنة الفرعية رقم 15 بمدرسة نكله الثانوية بقرية نكله مركز منشأة القناطر – محافظة الجيزة بتحرير مذكرة ضد أحد موظفى اللجنة الانتخابية وابعاده منها على أثر قيام الموظف بتوجية الناخبين للتصويت لصالح القائمة الوطنية من أجل مصر ، واختيار رقمى 1 ، 2 بالنظام الفردى ، وذلك وفقا لما تلقته غرفة عمليات المجلس المركزية من متابع جمعية العدالة الاجتماعية .

-دخول الناخبين أماكن التصويت وهم حاملين صور دعائية لأحد المرشحين ، وجود دعاية لاحد المرشحين أمام اللجان سواء من خلال استخدم سيارة ميكروباص أو لافتات، وتكدس أمام اللجان الانتخابية للتوك توك وسيارات الأجرة .

- الطريق غير ممهد أمام مقار لجنتي مدرسة الوراق الثانوية بنات،ومدرسة العميد محمد فوزى مدبولى الثانوية بنين، بمنطقة الوراق مع وجود تجمع لمياه الصرف بجانب تكدس سيارات الاجرة والتوك توك أمامهما .

-رصد توجية الناخبين عن طريق توزيع كروت مختومة لمرشحى أحد الاحزاب المشاركة فى العملية الانتخابية أمام مقار اللجان الانتخابية ، وكذلك وجود بعض اللجان فى طوابق عليا تشكل عائق أمام كبار السن وذوى الاعاقة إلى جانب تكدس لعدد كبير من الاشخاص بين اللجان الفرعية وما عكسه من حدوث تزاحم وخاصة فى مدرسة الخطاب الخاصة ومدرستى الكرامة اعدادى وثانوى بنات بمنطقة أرض اللواء.

-منع أحد متابعى المجتمع المدنى من قبل أحد أفراد الأمن من دخول اللجنة الفرعية رقم 99 بالمركز القومى للبحوث – الدقى بمحافظة الجيزة رغمًا عن حمله لتصريح متابعة صادر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

أما على صعيد محافظة سوهاج :

-تم رصد عدد من الخروقات وهى وجود نقل جماعي لصالح المرشحين باستخدام العربات الخاصة ووجود مال سياسى لصالح بعض المرشحين، وعدد من المدارس لا يوجد بها كراسي معاقين، دعاية انتخابية وتوجيه للناخبين لصالح بعض المرشحين باستخدام كروت عليها اسم المرشح ورمزه الانتخابي.

شهدت محافظة الفيوم :

-رصد إقبال شديد على المشاركة بالتصويت في عدد من اللجان ، وفى المقابل إقبال دون المتوسط في عدد من اللجان الأخرى بالمدن والأحياء

-عدم حرص عدد من الناخبين على التمسك بالتدابير الاحترازية أثناء العملية الانتخابية ، تأخير بدء عملية التصويت في بعض اللجان مع ساعات الصباح الأولى ، في حين تم رصد تأخير ما يقرب الساعة ونصف في فتح اللجنة بمدرسة برغوث بمنشأة سنورس بدائرة سنورس وطامية بسبب تأخر وصول أوراق التصويت إلى اللجنة .

-دعاية إنتخابية داخل اللجان من بعض وكلاء المرشحين لحث المواطنين علي الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح بعينه، وجود خيمة علي بُعد 50 متر فقط من مدرسة الشهيد صلاح الدين البشهى بدائرة بندر ومركز الفيوم ينقل فيها أفراد بالميكروباص وتم تسليم بطاقات الرقم القومي بها.

-كذلك شهدت قرية جردو بمركز اطسا قيام سيارات بمكبرات صوت تتبع أحد الأحزاب الكبرى يدعوا من خلالها الناخبين الحاصلين علي معاش تكافل وكرامة بالتوجه يومي السبت والأحد الزوج أو الزوجة في الشئون الإجتماعية ببطاقة الرقم القومي والختم لأخذ البطاقات منهم والإنتخاب .

كما قام متابعو المجلس بمحافظة بنى سويف بجولات ميدانية بزيارة لعدد 15 لجنة فرعية بدائرة بندر ومركز بني سويف للتأكد من سلامة سير العملية الانتخابية وتوافر سبل الاتاحة وخاصة لكبار السن والاشخاص ذوى الاعاقة وكذا توافر الاجراءات الاحترازية ، في حين تلقت غرفة فرع المجلس بفرع بنى سويف الأتى :

- رصد أحد المتابعين قيام أحد الناخبين ويدعى/محمد جابر أحمد بمحافظة بنى سويف مركز إهناسيا الدائرة الثالثة المدرسة الاعدادية بنين اللجنة الفرعية رقم 64 بقرية ميانه مع بداية عمل اللجنة بعد وقت الراحة بمشاجرة بين رئيس اللجنة وأحد الموظفين القائمين على سير العملية الانتخابية مما أدى الى اصابة الموظف بكسر في الذراع مما نتج عنه ايقاف عملية التصويت داخل اللجنة حيث تم استدعاء قوات الشرطة للقبض على المواطن وعمل محضر له وأثناء نقله إلى مركز الشرطة اهناسيا تجمهر الأهالى بالقرية ومنعت خروج سيارة الشرطة بالمواطن المذكور وتم حجزه بمقر اللجنة وذلك منذ الساعه الرابعة حتى الساعة الخامسة والنصف تقريبًا ، وتلقت غرفة عمليات المجلس المركزية اتصالا من السيد المستشار مسئول التواصل من الهيئة الوطنية للانتخابات مع المجلس،أكد سيادته على أن السيد المستشار رئيس اللجنة الفرعية 64 قد حرر مذكرة بالواقعة وتم على أثارها القبض على المواطن المذكور واحتجازه على مدار الساعة ونصف تقريبًا ، الى أن حدث تدخلات من قبل الشخصيات والقيادات العامة لدى السيد رئيس اللجنة وعليه تم تحرير مذكرة صلح واخلاء سبيله واستنئاف عمل اللجنة بالسماح بالتصويت مرة ثانية .

-تلقت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى لحقوق الانسان اتصالا من أحد المرشحين بمحافظة اسيوط ويدعى حسام الدين الأمير – مرشح فردى مستقل رقم (17) رمز السفينة – الدائرة الاولى – بندر ومركز أسيوط يفيد بمنعه من دخول بعض اللجان بمدرسة النور للمكفوفين بمدينة مبارك "40" بندر أسيوط ، لجان فرعية رقم ( 143- 144- 145 ) ، حيث منعه السيد رئيس اللجنة الفرعية رقم 143 ، وقد تواصلت غرفة عمليات المجلس المركزية مع الهيئة الوطنية للانتخابات وتمت الاستجابة السريعة من قبل الهيئة وحل المشكلة وتم تمكين المرشح من دخول اللجان رقم 144- 145بذات المدرسة .

-تلقت الغرفة اتصالا من المرشحه ايفلين اسحاق فهمى يعقوب، والمرشحه على قائمة نداء مصر بمحافظة بنى سويف تؤكد على قيام بعض الشباب بتوزيع مبالغ مالية بقيمة ( 50جنيه و100 جنيه ) على الناخبين أمام مدرسة عثمان جلال بقرية ونا الفص مركز الواسطى محافظة بنى سويف للتأثير على الناخبين من أجل التصويت لصالح القائمة الوطنية من أجل مصر.

أما صعيد محافظتى البحر الأحمر وقنا :

قام متابعى المنظمة الوطنية لحقوق الانسان بموافاة غرفة عمليات المجلس المركزية بملخص عن سير العملية الانتخابية بالمحافظتين واتخاذ الهيئة الوطنية للانتخابات كافة السبل اللازمة للاتاحة لكبار السن والأشخاص ذوى الاعاقة، وكذا الاجراءات الاحترازية لحماية الناخبين من الاصابة بفيروس كورونا ، إلا أن متابعى المنظمة الوطنية لحقوق الانسان أكدوا على أنه كان يستوجب من الهيئة الوطنية للانتخابات توفير ملصقات إرشادية باللجان الانتخابية توضح كيفية قيام الناخبين وخاصة الآميين منهم في القيام بالادلاء بأصواتهم ، في حين أكد متابعى المنظمة أن نسبة الاقبال على المشاركة بالعملية الانتخابية بمحافظة قنا جاءت دون المتوسط .

وتستمر غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الانسان في متابعة اليوم الثانى من المرحلة الاولى ، والتى يتنافس فيها 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة على مقاعد النظام الفردي ، أما الانتخاب بنظام القائمة تنافس فيها أربعة قوائم بالدائرتين المخصصين لهم (دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد"مقرها مديرية امن الجيزة" – دائرة قطاع غرب الدلتا "مقرها مديرية امن الاسكندرية ".

وتؤكد غرفة عمليات المجلس المركزية على أن سير العملية الانتخابية بدء من الساعات الاولى للتصويت حتى نهاية اليوم الأول ، قد شهدت اقبال على مشاركة الناخبين فى عملية التصويت ما بين متوسط فى عدد من المناطق الحضرية وكثيف فى مناطق أخرى مثل الاحياء الشعبية والمناطق الريفية.

والمجلس يعاود التأكيد أن ثقته فى الناخب المصرى واحساسه بالمسئولية تجاه المشاركة الفعالة فى إختيار ممثليهم لهذا الاستحقاق الدستورى.