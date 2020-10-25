وأوضح الصيرفى، خلال استضافته فى برنامج "النبض الأمريكى"، الذى يقدمه مايكل مورجان، عبر شاشة القاهرة والناس، "قولت خلاص هبدأ أنا البرنامج بتاعى على السوشيال وهحتل منطقة معينة هاخدها من القنوات التلفزيونية، وفى خلال سنة بقى ليا جمهور".
وتابع، أنه أصبح بإمكانه الآن عمل هاشتاجات لتصبح "تريند"، لأن التريند أو الهاشتاج هو من يجعل الناس مقتنعة بما تقدمه.
وعن تأثيره على السوشيال، قال الصيرفى، "أنا وصلت لمرحلة إنى أخلى السياسة حاجة جانبية، بس جيت أبص لمستقبل الإعلام لقيت المستقبل على السوشيال، وعشان كده تلاقى بتوع الجزيرة واللى بره اتجهوا للحتة دى".
وتابع، أنه استشعر طعم النجاح عندما وجد القنوات الإخوانية تهاجمه ويطلقون شائعات ضده، فالبتالى أصبحت مؤثرا لديهم.
وقال: "كنت بمشى فى الشارع بلاقى حد يقولى أنا كنت مقتنع بمعتز مطر وسمعتك تراجعت عن ده".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شريف الصيرفى : حسيت بطعم النجاح أما لقيت قنوات الإخوان بتهاجمنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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