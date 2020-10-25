شريف الصيرفى : حسيت بطعم النجاح أما لقيت قنوات الإخوان بتهاجمنى

وأوضح الصيرفى، خلال استضافته فى برنامج "النبض الأمريكى"، الذى يقدمه مايكل مورجان، عبر شاشة القاهرة والناس، "قولت خلاص هبدأ أنا البرنامج بتاعى على السوشيال وهحتل منطقة معينة هاخدها من القنوات التلفزيونية، وفى خلال سنة بقى ليا جمهور".

وتابع، أنه أصبح بإمكانه الآن عمل هاشتاجات لتصبح "تريند"، لأن التريند أو الهاشتاج هو من يجعل الناس مقتنعة بما تقدمه.

وعن تأثيره على السوشيال، قال الصيرفى، "أنا وصلت لمرحلة إنى أخلى السياسة حاجة جانبية، بس جيت أبص لمستقبل الإعلام لقيت المستقبل على السوشيال، وعشان كده تلاقى بتوع الجزيرة واللى بره اتجهوا للحتة دى".

وتابع، أنه استشعر طعم النجاح عندما وجد القنوات الإخوانية تهاجمه ويطلقون شائعات ضده، فالبتالى أصبحت مؤثرا لديهم.

وقال: "كنت بمشى فى الشارع بلاقى حد يقولى أنا كنت مقتنع بمعتز مطر وسمعتك تراجعت عن ده".

