قالت أمل عبد الله الملقبة بوزيرة السعادة، إنها تفاجئت بتأثيرها على السوشيال ميديا بأول فيديو مؤثر عندما دعا الهارب محمد على إلى مظاهرات فى سبتمبر عام 2019، إذ حقق ربع مليون مشاهدة، وكانت فكرته بسيطة.





وأضافت عبد الله، خلال استضافتها فى برنامج "النبض الأمريكى"، الذى يقدمه مايكل مورجان، عبر شاشة القاهرة والناس: "يومها أنا قلت أنا معاكم هعمل ثورة بس طرحت تساؤلات، الملف الفلانى هنعمل فيه إيه، وملقتش إجابات خالص، فالبتالى حصل اقتناع بوجهة نظرى من ناس كتير". وتابعت: "الرسايل اللى جاتلى بعدها من شباب صغير تراجعوا عن النزول وفرحت إنى عرفت أوصل للشباب فى سن 22 سنة، وبعدها كملت بسبب مطالبة الناس وهى نقطة تحول فى حياتى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة السعادة تروى لـ مورجان وأول نجاح لها على السوشيال: نقطة تحول فى حياتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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