اليوتيوبر محمد ممدوح : قنوات الإخوان تراجعت مشاهدتها فاتجهوا للسوشيال ميديا

قال اليوتيوبر محمد ممدوح، إنه تفاجأ بجماعة الإخوان الإرهابية يطلقون شائعات خبيثة عن الجيش المصرى، إلى جانب بث القنوات الإرهابية سموما وبالتالى هناك أناس غير متابعين لما يحدث يقتنعون بهذه الافتراءات.





وأوضح ممدوح، خلال استضافته فى برنامج "النبض الأمريكى"، الذى يقدمه مايكل مورجان، عبر شاشة القاهرة والناس، أنه اتجه لتقديم معلومات عسكرية عن الجيش المصرى فوجدت متابعين كثر على السوشيال ميديا، نظرا لأن بعض الناس لم يعد لديها الوقت الكافى لمشاهدة قنوات التلفزيون. وأكد، "قنوات جماعة الإخوان الإرهابية بتلعب على الحتة دى، زى محمد على ما قال أنك مجرد ما تشتم فى مصر قناة الجزيرة هتاخد الفيديو تنشره عندها"، لافتا إلى أن نسب مشاهدة قنوات الإخوان تراجعت كثيرا، فالبتال بدأوا يلجأون إلى السوشيال ميديا. واختتم: "حاولت أوصل معلومة صحيحة للناس وده دورى اللى بحاول أعمله على أكمل وجه".



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