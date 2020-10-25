الإنفلونسر شريف الصيرفى : الناس على السوشيال ميديا عاوزة المعلومة مباشرة

قال الإنفلونسر شريف الصيرفى، إن أكثر الفيديويوهات تأثيرا على السوشيال ميديا هو عندما تكشف معلومات عن موضوع خطير مثل حرب أذريبجان وتشرح القصة "الناس عاوزة المعلومة وده تريند بيطلع".





وأضاف الصيرفى، خلال استضافته فى برنامج "النبض الأمريكى"، الذى يقدمه مايكل مورجان، عبر شاشة القاهرة والناس، أن هناك نوعا آخر من الفيدوهات المؤثرة على السوشيال ميديا وهو السخرية مثل مانفعله مع بعض فيديوهات الهارب محمد على من أجل أن نوضح للناس بأن كلامه غير منطقى "هتتعامل معاه بجدية مش هينفع". وتابع: "الإخوان بيستغلوا حاجات ويسلطوا الضوء عليه، زى ما عملوا فى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مصنع البتروكمياويات فى دمياط السنة اللى فاتت وطلعوا شائعات إن السمك هيموت، فالبتالى اشتغلت على القصة وبينت كذبهم".



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