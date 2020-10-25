مصر تدين الهجوم الإرهابى فى العاصمة الأفغانية كابول

وأعربت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن خالص تعازيها، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذوى الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.
كما جدّدت مصر رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، وتضامنها مع أفغانستان الصديقة فى هذا المُصاب الأليم.
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