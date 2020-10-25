مدرسة القومية بالعجوزة تستعد لاستقبال الناخبين

تستعد مدرسة القومية بالعجوزة لليوم الثانى، قبل فتح اللجان لإدلاء المواطنين بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020.



تستعد مدرسة القومية بالعجوزة لليوم الثانى، قبل فتح اللجان لإدلاء المواطنين بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020.

وشهدت مدرسة قومية العجوزة، أمس السبت، إقبالا والتزاما من الناخبين بارتداء الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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