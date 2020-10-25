فى اليوم الثانى.. فتح لجان انتخابات مجلس النواب أمام المواطنين

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى فى محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أيام يومى 24 و25 أكتوبر الجارى، فى الداخل.

ويتنافس المرشحون على 568 مقعدًا فى مجلس النواب، يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوًا، ليبلغ إجمالى عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا.