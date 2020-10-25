بدء التصويت فى ثانى أيام المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

انتظمت عمليات تصويت المصريين بالداخل، منذ قليل، اليوم الثانى والأخير للمرحلة الأولى لمارثون انتخابات مجلس النواب 2020، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتوافد المصريون بالداخل، على مراكز الاقتراع بمحافظات المرحلة منذ الساعة التاسعة صباحا للإدلاء بأصواتهم، بعد أن قام القضاة المشرفين على الانتخابات بفض الشمع من ابواب اللجان وفتحها فى مواعيدها، والتأكد من عدم العبث فى أوراق أو صناديق الاقتراع.

وأثبت كل رئيس لجنة انتخابية عقب فتح اللجان كافة الإجراءات التى اتخذها فى محضر، ثم البدء فى العمل، حيث يقوم الناخبين بالدخول إلى اللجنة المدرج اسمه بها ويقديم بطاقته الشخصية الى أمين اللجنة، حيث يتم التوقيع قرينة اسمه والحصول على بطاقتي اقتراع إحداهما النظام الفردي والثانية للقوائم.

ويمكن أن يستعلم عنها عن طرق ادخال رقمه القومي المكون من 14 رقم على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات أو ارسال رقمه القومى فى رسالة إلى رقم 5151، أو الاتصال برقم 141.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى التاسعة مساء، وتشهد اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا حيث تم تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت أمس، كما التزم أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة عند التصويت، ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع، وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي.

وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 مقعدا فى 70 دائرة بالنظام الفردى و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشحا مستقلا و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة. وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردى نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردى ومقرها ديرمواس بالمنيا بسبب حكم قضائي بإدراج مرشح مستبعد والتى كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 240 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليون ناخب وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة.