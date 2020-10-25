في اليوم الثاني للانتخابات.. توافد الناخبين على لجنة التحرير الابتدائية بالجيزة

انطلق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في يومه الثاني، داخل جمهورية مصر العربية، وفتحت لجنة مدرسة التحرير الابتدائية المشتركة بالجيزة، أبوابها للتصويت فى اليوم الثاني من أيام الاقتراع، فى تمام التاسعة صباحا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.
وشهدت لجان الانتخابات تشديدات أمنية مكثفة، من قبل قوات الشرطة، حرصًا على تأمين سير عملية الانتخابات. والتزمت كل اللجان باتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية؛ حرصًا على سلامة الناخبين وتطبيق التباعد الاجتماعي.
وانطلقت أمس السبت، انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل، وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائي عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصري.
وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى يومي السبت الأحد، في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة ومطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردي في 143 دائرة انتخابية.
وانطلقت أمس السبت، انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل، وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائي عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصري.
وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى يومي السبت الأحد، في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة ومطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردي في 143 دائرة انتخابية.
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