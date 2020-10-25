في اليوم الثاني للانتخابات.. توافد الناخبين على لجنة التحرير الابتدائية بالجيزة

انطلق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في يومه الثاني، داخل جمهورية مصر العربية، وفتحت لجنة مدرسة التحرير الابتدائية المشتركة بالجيزة، أبوابها للتصويت فى اليوم الثاني من أيام الاقتراع، فى تمام التاسعة صباحا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وشهدت لجان الانتخابات تشديدات أمنية مكثفة، من قبل قوات الشرطة، حرصًا على تأمين سير عملية الانتخابات. والتزمت كل اللجان باتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية؛ حرصًا على سلامة الناخبين وتطبيق التباعد الاجتماعي.