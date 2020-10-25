هدوء في محيط لجان العجوزة مع بدء التصويت في ثاني أيام انتخابات البرلمان

شهد محيط لجنة مدرسة الإمام علي الابتدائية ولجان العجوزة حالة من الهدوء مع فتح اللجنة لبدء التصويت في ثاني أيام انتخابات البرلمان للمرحلة الأولى. يأتي ذلك وسط تشديدات أمنية واستعدادات لاستقبال الناخبين بالإجراءات الاحترازية اللازمة. ووفرت قوات التأمين كواشف حرارية ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. في سياق متصل قامت القوات المسئولة عن تأمين اللجان بتجهيز مقاعد لكبار السن وكراسي متحركة لنقل المسنين. وشهدت اللجنة المذكورة أمس إقبالا متوسطا على مدار اليوم تزايد في الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان.

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