صور.. وزيرة الصحة تبحث مع الجانب الإيطالى إنشاء مستشفى خدمى للأطفال فى مصر

ونقلت الوزيرة التحيات الطيبة والصداقة الحميمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إلى دولة إيطاليا حكومة وشعبا، كما توجهت بالشكر للحكومة الإيطالية لاستضافة هذا المنتدى الضرورى فيما يتعلق بأحد أهم التحديات التى يواجهها العالم اليوم، خاصة خلال تلك الأوقات غير المسبوقة التى تشهد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وخلال اللقاء أكدت الوزيرة علاقات الشراكة التاريخية طويلة الأمد التى تجمع مصر وإيطاليا، والمتواصلة لتمهيد الطريق لآفاق جديدة من التعاون المثمر فى العديد من المجالات، مشيرة إلى التعاون الوثيق فى تلك الأوقات الحرجة، من خلال الدعم المتبادل والفورى، للتصدى لأزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أن تفشى وباء فيروس كورونا كشف عن مدى قوة أوضعف نظم الرعاية الصحية فى العالم، كما أدى إلى أزمة اقتصادية عالمية، مشيرة إلى قدرة دولة إيطاليا على اتخاذ تدابير وقائية ساعدت العالم من خلالها فى اكتساب الخبرات والمعرفة الحقيقية لإدارة الأزمة التى تختلف من بلد إلى آخر، وفقًا للتركيبة السكانية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والمعايير والقيم المحلية.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية وضرورة التضامن والتكاتف بين البلدان، حيث إن تلك الأزمة الصحية غير المتوقعة أعادت التعاون بين المجتمع الدولى وإعادة بناء اقتصاد عالمى ونظام رعاية صحية أكثر عدلاً وشمولية، حيث يتمتع كل فرد بحق متساوٍ فى الحصول على أفضل الخدمات الطبية المتاحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة زارت مستشفى "بومبينو جوسو" "الطفل يسوع" للأطفال فى دولة الفاتيكان، ورافقها كل من يؤنس جيد، السكرتير الشخصى السابق للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان ومسئولة الخدمات الصحية فى الفاتيكان، ماريلا انوك، وتفقدت الوزيرة أجنحة الرعاية المركزة والعناية المخصصة لحالات قلب الأطفال وزراعة القلب، كما تفقدت أجنحة ما بعد الجراحات المتقدمة، وذلك فى إطار بحث سبل التعاون بين المستشفى ووزارة الصحة المصرية، تمهيدًا لبناء مستشفى خدمى مثيلتها للأطفال بمصر يضم نفس الأقسام ليكون نسخة مصرية من المستشفى الإيطالى العالمى والتى تستقبل سنويا آلاف الأطفال من 46 دولة من أجل التشخيص وتقديم العلاج المتقدم، وسيتم التعاون في مجالات تدريب الأطباء، ونقل نظم الإدارة والتشغيل بالمستشفى.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة زارت مركز الأبحاث الإيطالى بالعاصمة الإيطالية روما، واطلعت على العديد من المجالات البحثية التى يقدمها المعمل، وتم مناقشة سبل التعاون لإنشاء مركز أبحاث علمية ومعامل بحثية متخصصة فى الأمراض الوراثية والمناعية فى مصر، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الأمراض الوراثية للأطفال من حيث العلاج والجراحات وإجراء الأبحاث المشتركة فى المجالات المتقدمة خاصة ما يتعلق بالطفرة العلاجية فى مجال الجينات، حيث تم الاتفاق على ايفاد بعثات تعليمية مكثفة لنقل الخبرات الإيطالية.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة اجتمعت أيضًا مع وزير الصحة الإيطالى، "روبرتو سبيرانتسا"، بمقر وزارة الصحة الإيطالية، حيث استعرضت الوزيرة التجربة المصرية فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والخطوات الاستباقية التى اتخذتها الدولة فور تحذير منظمة الصحة العالمية، حيث لم تستهدف الإجراءات المتخذة للتصدى للوباء، الإغلاق التام، بل تم اتخاذ إجراءات تدريجية بهدف تحقيق التوازن والحفاظ على أرواح وصحة المواطنين وسير عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد.

ولفت إلى أن الوزيرة استعرضت جهود التنمية فى القطاع الصحى فى مصر، وذلك من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية التى استهدفت الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصرى وذلك من خلال مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، والتى كانت الأساس فى تحسين الصحة العامة وتقليل نسب الوفيات للمصابين بالأمراض المزمنة خلال التصدى لوباء فيروس كورونا.

وتابع أنه تمت مناقشة سبل التعاون مع الجانب الإيطالى فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد التى تطبقها مصر حاليا فى عدد من المحافظات تدريجيًا، حيث يشمل التعاون دعم البنية التحتية للمنظومة، بالإضافة إلى التعاون فى مجال التدريب والتعليم للتمريض مثلما حدث فى تدريب أطقم التمريض أثناء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد، كما دعت الوزيرة وزير الصحة الإيطالى لمناظرة النظام الصحى المصرى وما تم به من إعادة هيكلة.

ومن جانبه أكد وزير الصحة الإيطالى، "روبرتو سبيرانتسا"، أهمية التعاون بين الدول فى قطاع الصحة حيث إنه يعد من أهم التحديات العالمية التى تستوجب تكاتف كافة الجهود الدولية، معربًا عن رغبته فى التعاون مع مصر فى تبادل خبرات النظم الصحية، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة مصر فى القضاء على فيروس سى وتطبيقها فى دولة إيطاليا.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة التقت كل من رئيس مؤسسة (إينى) ومدير القطاع الطبى بشركة اينى الإيطالية، حيث تمت مناقشة سبل التعاون مع القطاع الخاص ممثلًا فى شركة (اينى)، حيث سيتم دعم الخدمات الصحية بمدن القناة، من خلال تدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية المصرية ودعم التعليم الفني والتمريض وتزويد المستشفيات بأجهزة الحضانات و مراكز لعلاج الحروق.

وأشار إلى أن الوزيرة استقبلت "اوجنيو بنديتى" حفيد مؤسس المستشفى الإيطالى بمصر، حيث أعرب عن حبه الشديد لمصر، وتناول اللقاء سبل تطوير المستشفى، وافتتاح جناح جديد للعمليات بتمويل إيطالى، كما تطلع إلى مزيد من التعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية لدعم معهد التمريض بمحافظة بورسعيد.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غادرت إلى دولة إيطاليا، يوم الأربعاء الماضى، ممثلة عن جمهورية مصر العربية للمشاركة فى المنتدى الدولى لتعزيز التعاون فى مجال الرعاية الصحية تحت عنوان "بناء جسور مع إفريقيا والشرق الأوسط"، فى زيارة استغرقت يومين، رافقها كل من الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزيرة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس مديرة المكتب الفنى للوزيرة، وكل من السفير هشام بدر سفير مصر لدى إيطاليا، والسفير محمود سامى سفير مصر لدى الفاتيكان، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإيطالى وعدد من وزراء الصحة و150 من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية، والعلماء، والأكاديميين فى إفريقيا والشرق الأوسط.