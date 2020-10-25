بعد إزالة الشمع .. بدء التصويت بـ 1160 لجنة انتخابية بالإسكندرية

ومن جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه لم يتم رصد أى أحداث غير طبيعية أو مؤثرة على العملية الانتخابية فى اليوم الأول للانتخابات.
وأضاف المحافظ أنه تم التأكد مبيت الصناديق فى غرف مؤمنة، أمس، بعد تشميعها بالشمع الأحمر بإشراف القضاة، قبل أن يعاود فتحها مرة أخرى اليوم لاستئناف عملية التصويت.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات بالإسكندرية 4 ملايين و67 ألف و901 ناخبا، موزعين على 1160 لجنة فرعية بـ 6 دوائر انتخابية هى "المنتزه، الرمل، محرم بك ، سيدى جابر، العطارين، الدخيلة".
ويتنافس 215 مرشحًا فى انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 16 مقعدا فرديا بـ 6 دوائر بالنظام الفردى، إلى جانب قائمتين عن قطاع غرب الدلتا هما "الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر".
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