في بداية اليوم الثاني لانتخابات النواب.. هدوء أمام مدرسة عمرو بن العاص بالجيزة

فتحت مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة، أبوابها في تمام الساعة التاسعة من صباح ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2020 في المرحلة الأولى.

وشهدت الساعة الأولى هدوءا بمحيط مدرسة عمرو بن العاص بمنطقة الجيزة، وتسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي لليوم الثاني على التوالي.

وشهدت لجان الانتخابات تشديدات أمنية مكثفة، من قبل قوات الشرطة، حرصًا على تأمين سير عملية الانتخابات.

والتزمت كل اللجان باتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية؛ حرصًا على سلامة الناخبين وتطبيق التباعد الاجتماعي.