وزير الزراعة يبحث نتائج المشروعات الزراعية الممولة من الإيفاد

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" برئاسة اوميت مانسيز مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأدنى والتي كانت في زيارة إلى مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) المنفذة في محافظات كفر الشيخ وبنى سويف والمنيا وأسوان والنوبارية وذلك لمتابعة أنشطة المشروع.

القصير تلقى من مانسيز تقريرا شاملا حول مشروعات الإيفاد في مصر، مؤكدا أنها حققت الأهداف المرجوة منها، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها خاصة المتعلقة بتحديث نظم الري في 25 ألف فدان، حيث تم تنفيذ 6 آلاف منها حتى الآن .

أكد وزير الزراعة على اهتمام ومتابعة القيادة السياسية للمشروعات الممولة من الجهات الدولية المانحة وأشار إلى خطة الوزارة نحو انشاء وحدة مركزية لمتابعة وتقيم هذه المشروعات على أرض الواقع لتحقيق أقصى استفادة منها.

حضر اللقاء محمد الغزالي مدير مكتب الايفاد بالقاهرة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.