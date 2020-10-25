في ثاني أيام التصويت.. بدء توافد الناخبين على لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية

توافد عدد من أبناء منطقة العجوزة صباح اليوم الأحد، على لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وسط إجراءات أمنية مشددة من رجال الأمن المكلفين بتأمين العملية الانتخابية.

وفتحت لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية أبوابها أمام الناخبين من أبناء دائرة العجوزة والدقي والجيزة في تمام التاسعة صباحا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي بدأت بالأمس وتنتهي اليوم لتحديد من يمثل الدائرة في مجلس النواب.

وكانت اللجنة قد شهدت أمس إقبالا محدودا من الناخبين وسط إجراءات احترازية مشددة وتعاون من رجال الأمن الذين حرصوا على تقديم الكمامات للناخبين.

ويشهد محيط اللجنة انتشار مكثف من عناصر التأمين، وذلك في إطار الخطة التأمينية الشاملة التي وضعتها الدولة المصرية لتأمين المواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، حيث يتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.

ويشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت 10140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم في 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية.

ويدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم في 923 لجنة فرعية في محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم في 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألفا و315 ناخب يدلون بأصواتهم في 75 لجنة فرعية بالوادي الجديد.

