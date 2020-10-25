في ثاني أيام التصويت.. لجنة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات بالعجوزة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين

تشهد لجنة مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات بمنطقة العجوزة، اليوم الأحد، استقبال الناخبين في ثاني أيام الاستحقاق النيابي للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم في انتخابات مجلس النواب.

وفتحت اللجنة بمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات أبوابها في تمام التاسعة صباحا وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

ويواصل المواطنون التوافد على اللجنة في اليوم الثاني من المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، حيث تغلق اللجان وتنتهي المرحلة الأولى لانتخابات النواب لنبدأ المرحلة الثانية في باقي المحافظات يوم 7 نوفمبر المقبل.

وانطلق، أمس السبت، ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل.

ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.