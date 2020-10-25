جاء ذلك خلال متابعته سير العملية الانتخابية، صباح اليوم الأحد، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد.
وأوضح المحافظ أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الانتخابات، وعدة آليات للتدخل الفورى، لحل أية مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم والتجهيزات، وذلك لحين الانتهاء من الانتخابات وعمليات الفرز.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات بالإسكندرية 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب، موزعين على 1160 لجنة فرعية، بـ 6 دوائر انتخابية هى "المنتزه، الرمل، محرم بك، سيدى جابر، العطارين، الدخيلة".
ويتنافس 215 مرشحًا فى انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، على 16 مقعدًا فرديًا، بـ 6 دوائر بالنظام الفردى، إلى جانب قائمتين عن قطاع غرب الدلتا هما "الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية : نتابع بشكل لحظى سير العملية الانتخابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.