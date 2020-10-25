محافظ الإسكندرية : نتابع بشكل لحظى سير العملية الانتخابية

أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن كافة اللجان الانتخابية فتحت فى موعدها التاسعة صباحا، لاستئناف عملية التصويت فى اليوم الثانى والأخير لانتخابات مجلس النواب 2020.





جاء ذلك خلال متابعته سير العملية الانتخابية، صباح اليوم الأحد، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد.

وأوضح المحافظ أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الانتخابات، وعدة آليات للتدخل الفورى، لحل أية مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم والتجهيزات، وذلك لحين الانتهاء من الانتخابات وعمليات الفرز.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات بالإسكندرية 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب، موزعين على 1160 لجنة فرعية، بـ 6 دوائر انتخابية هى "المنتزه، الرمل، محرم بك، سيدى جابر، العطارين، الدخيلة".

ويتنافس 215 مرشحًا فى انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، على 16 مقعدًا فرديًا، بـ 6 دوائر بالنظام الفردى، إلى جانب قائمتين عن قطاع غرب الدلتا هما "الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر".