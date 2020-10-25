الصحة : إطلاق 4 قوافل طبية ضمن حياة كريمة اليوم

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، اليوم الأحد، إن القوافل ستنطلق إلى محافظات الوادى الجديد، والبحر الأحمر، وأسوان، والقاهرة.

ومن المقرر أن يتم خلال القوافل الكشفف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل.