وزير الزراعة يبحث مع الإيفاد نتائج المشروعات الزراعية الممولة من الصندوق

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأحد، مع البعثة الإشرافية للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد"، برئاسة أوميت مانسيز، مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأدنى، نتائج المشروعات الزراعية الممولة من الصندوق.





وزارت البعثة مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة "SAIL" المنفذة فى محافظات كفر الشيخ وبنى سويف والمنيا وأسوان والنوبارية، وذلك لمتابعة أنشطة المشروع. ووفق بيان رسمى، تلقى وزير الزراعة تقريرا شاملا من "مانسيز" عن مشروعات "الإيفاد" فى مصر، مؤكدا أنها حققت الأهداف المرجوة منها، بالإضافة إلى المشروعات الجارى تنفيذها، خاصة المتعلقة بتحديث نظم الرى فى 25 ألف فدان، حيث تم تنفيذ 6 آلاف منها حتى الآن. وأكد القصير اهتمام ومتابعة القيادة السياسية للمشروعات الممولة من الجهات الدولية المانحة، مشيرا إلى خطة الوزارة نحو إنشاء وحدة مركزية لمتابعة وتقييم هذه المشروعات على أرض الواقع لتحقيق أقصى استفادة منها.

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