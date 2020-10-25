برئاسة علاء عابد .. غرفة عمليات فى مستقبل وطن لمتابعة انتخابات النواب

عقدت غرفة العمليات التى شكلها حزب مستقبل وطن، منذ صباح اليوم الأحد، لمتابعة سير جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب عبدالوهاب خليل، أمين التنظيم بالمحافظة.





وتواصل أمانات الحزب بمختلف مراكز وأقسام المحافظة حشد المواطنين للمشاركة بالانتخابات، وتعمل منذ الثامنة صباحا غرف العمليات التى شكلتها الأمانات الفرعية لمتابعة الانتخابات. وشهدت الساعات الماضية حالات ازدحام أمام عدد من اللجان الانتخابية بمركز الصف وأطفيح ومركز كرداسة، ومن المتوقع أن تشهد اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة زيادة إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتهم وإختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان. وأكدت "غرفة العمليات"، أن كل الكوادر الحزبية التابعة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة متواجدة بشكل كامل أمام اللجان لمساعدة الناخبين، وأنها على ثقة كبيرة فى وعى أهالى وعائلات وشباب محافظة الجيزة، فى المشاركة السياسية والمشاركة بكل قوة فى انتخابات مجلس النواب وأختيار الأفضل. وفى الجيزة، يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا فى 633 لجنة فرعية، وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 وألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا.

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