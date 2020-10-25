رئيس "الشيوخ" يشيد بالخروج للتصويت في الانتخابات ويعتبرها رسالة ضد كارهي مصر

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مصر تعيش عرسا ديمقراطيا بإجراء انتخابات مجلس النواب، داعيا جموع المواطنين والناخبين لممارسة حقهم السياسي، في انتخاب الغرفة النيابية الثانية. وأضاف عبد الرازق في تصريحات خاصة له علينا جميعا أن نبرهن للعالم إننا حريصون علي هذا الاستحقاق الدستوري .. ونأمل في خروج مزيد من المواطنين على مدار الأيام المخصصة للانتخاب".

وتابع رئيس مجلس الشيوخ، أن مشهد خروج المواطنين حرصا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، رغم ظروف "كورونا"، يعد بمثابة رساله قوية في مواجهة القوي الكارهة.

وشدد عبد الرازق ، على أن اكتمال تشكيل الغرفتين التشريعيتين سيمثل خطوة علي طريق النمو والازدهار للشعب المصري، داعيا إياهم أن يدققوا في الاختيار مرشحيهم.

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس مجلس الشيوخ، بالجهود التي بذلتها وزارة الصحة وكافه الجهات المعنية في تحقيق انتظام سير العملية الانتخابية مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لاسيما في ظل فيروس كورونا.