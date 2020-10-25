هتصوّت وأنت في مكانك.. قاض بمدرسة طلعت حرب يخرج لناخب من ذوي الاحتياجات.. فيديو

خرج المستشار خالد ناجي شحاتة، رئيس اللجنة 150 بمدرسة طلعت حرب الابتدائية في العجوزة، إلى خارج اللجنة؛ لمساعدة المواطن أحمد مكي، البالغ من العمر 64 عامًا، من ذوي الاحتياجات، لمساعدة في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب.

وحضر "مكي" إلى اللجنة مستقلا "سكوتر" خاص به، ودلف إلى داخل المدرسة، ليخرج له المستشار بالدفتر للتوقيع به وإثبات مشاركات، وورقتي التصويت (للقائمة والفردي)، حيث أدلى بصوته، وشكر لرئيس اللجنة ما فعله.

وضرب الرجل المسن، درسا، للناخبين بشأن المشاركة في الانتخابات، حيث كان أول الحاضرين وقبل أن يبدأ اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى للماراثون الانتخابي 2020 بنحو نصف ساعة.

وعن سبب نزوله المبكر؛ أكد أهمية المشاركة في الانتخابات، وأن يؤدي كل ناخب دوره من أجل مستقبل أفضل لمصر.