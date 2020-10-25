وزير الري يشارك في احتفالية نقابة المهندسين بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الاحتفالية التي نظمتها النقابة العامة للمهندسين بمناسبة الذكرى السابعة والأربعون لنصر أكتوبر المجيد بمركز المنارة للمؤتمرات.

وتأتي تلبية الدكتور عبد العاطي، للدعوة للمشاركة في الاحتفالية إيمانًا بالدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة، في كل المجالات من حماية الوطن والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية التي تمثل تحديات المرحلة الحاليه من مستقبل وطننا العزيز مصر.

وصرح عبد العاطي، بأن نصر أكتوبر يعتبر من أهم نقاط الفخر المضيئة في تاريخنا الحافل لما تحقق فيه من نصر مؤزر فاق كل النظريات العسكرية واسترد للوطن كرامته وهيبته وأعاد لنا أرضنا الطاهرة.

وأكد الدور العظيم الذي قدمه المهندس المصري خلال حرب أكتوبر المجيدة وقدرته على تطويع كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق النصر، وأن مازالت هناك تحديات جمّة تواجه مصر لتحقيق التنمية والبناء وظهر ذلك جليًا في تنفيذ المشروعات القوميه في كل المجالات.

وأكد عبد العاطي، على حجم التحديات المائية التي تواجهها الدولة المصرية والفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، مما دفع الدولة المصرية لوضع الاستراتيجية القومية للمياه ٢٠٣٧ والتي تستهدف أربع محاور أساسية (تنمية الموارد، ترشيد المياه، تحسين نوعية المياه، تهيئة البيئة المحيطة) لمواجهة تلك التحديات وخصوصا في ظل الزيادة السكانية الكبيرة.