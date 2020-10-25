لليوم الثاني .. غرفة عمليات «القومي للإعاقة» تتلقى استفسارات الناخبين

بدأت غرفة العمليات المركزية الخاصة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عملها اليوم 25 أكتوبر 2020 في متابعة عمليات تصويت الناخبين من ذوي الإعاقة لليوم الثاني على التوالي للجولة الأولى من العملية الانتخابية لمجلس النواب .
وتعمل غرفة العمليات على تلقي أسئلة واستفسارات الناخبين من ذوي الإعاقة خلال العملية الإنتخابية من خلال الخط الساخن على رقم 16736 ، أو تلقي الاستفسارات والصور وغير ذلك من خلال خدمة الواتس اب على أرقام " 01551816614 "، " 01285588657 "، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك. https:www.facebook.comNCPDEGYP.
كما تتلقى غرفة المتابعة التقارير من متابعي المجلس المنشرين في محافظات المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب داخل اللجان، لرصد التسيرات التي كفلتها الدولة للأشخاص ذوي الاعاقة
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