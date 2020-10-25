تتصدرها كلمة وزير الأوقاف .. إصدار أبحاث مؤتمر الإسلام والتجديد بالخرطوم

ووفق بيان للأوقاف، صدر أكثر من عشرين بحثا علميا، صدرتها اللجنة العلمية للمؤتمر بكلمة وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، التى جاءت تحت عنوان "حتمية التجديد"، أكد فيها أن القضايا القابلة للاجتهاد تحتاج إلى رؤية ودراية وفهم عميق وشجاعة وجرأة، وحسن تقدير للأمور فى آن واحد.
كما استعرض وزير الأوقاف عددًا من نماذج التجديد المنضبط بضوابط الشرع، مؤكدًا أن المساس بثوابت العقيدة والتجرؤ عليها وإنكار ما استقر منها فى وجدان الأمة لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب.
ولاقت كلمة وزير الاوقاف رواجا إعلاميا كبيرًا وترحيبًا علميًّا وسياسيًّا واسعًا، لما لمسته من توصيف حقيقى للواقع المعاصر والحال المُعاش.
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