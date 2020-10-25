الأوقاف : توزيع 6 أطنان لحوم أضاحى فى أسوان وقنا

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، توزيع 6 أطنان من لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتى أسوان وقنا، بواقع 4 أطنان لقنا، وطنان لمحافظة أسوان، غدًا الإثنين، فى ضوء الإسهام المجتمعى للأوقاف؛ ليصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى بالمحافظات إلى 1158 طنا.





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