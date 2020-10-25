صور .. مرشحة تعقم أيادى الناخبين بـ الكحول أمام اللجان فى الإسكندرية

وعقمت مرشحة القائمة الوطنية أيادى الناخبين من كبار السن والسيدات إلى جانب أطفالهم، باستخدام زجاجة "كحول"، وذلك قبل وبعد خروجهم من لجان الانتخابات، حرصا على صحتهم.

ويتنافس 215 مرشحًا في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 16 مقعدا فرديا بـ 6 دوائر بالنظام الفردى، إلى جانب قائمتين عن قطاع غرب الدلتا هما "الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر".

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات بالإسكندرية 4 ملايين و67 ألف و901 ناخبا، موزعين على 1160 لجنة فرعية بـ 6 دوائر انتخابية هي "المنتزه، الرمل، محرم بك ، سيدى جابر، العطارين، الدخيلة".