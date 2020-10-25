رئيس مجلس الشيوخ : الإقبال على انتخابات النواب رسالة واضحة للعالم

وأشاد على هامش استقباله عددا من النواب المعينين لاستكمال إجراءات استخراج كارنيهات العضوية، بوعى الناخبين وحرصهم على المشاركة فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.
وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، أن مشاركة المصريين فى الانتخابات رغم تداعيات فيروس كورونا، رسالة للعالم بالحرص على استكمال كافة الاستحقاقات الدستورية.
وأشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بدور الأجهزة الصحية فى القيام بدورها وتوفير كافة الضمانات الوقائية.
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