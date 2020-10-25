صور .. صحة الشرقية : تطعيم 2.6 ألف طالب ضد الالتهاب السحائى

صرح الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بحملة تطعيم طلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائى، والتطعيم الثنائى بمدارس الريف بالمحافظة، قامت بتطعيم 264521 طالبًت، وذلك خلال 8 أيام منذ بداية العام الدراسى الجديد، بنسبة تغطية بلغت 81%، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمدارس.





وأوضح وكيل الوزارة، بأن صحة الشرقية تستهدف تطعيم 505152 طالبًا ضد الالتهاب السحائى، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائى، والصف الأول الإعدادى، والصف الأول الثانوى، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة، وأيضاً تطعيم 377586 طالب بالتطعيم الثنائى للصف الثانى والرابع الابتدائى.

وأكد الدكتور هشام مسعود، بأنه يتم التطعيم من خلال الفرق الطبية المدربة، كما تم التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والإدارات الصحية، وإدارات التأمين الصحى لتنفيذ الحملة، وتوفير المستلزمات اللازمة لها.

وشدد وكيل الوزارة على الفرق بتطعيم جميع الطلبة المستهدفين ومتابعة المتخلفين منهم عن التطعيم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، حفاظا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا الطلاب بمدارس المحافظة.

وأضاف مسعود، أن الفرق الوقائية، وفرق صحة البيئة، والثقافة الصحية، قامت أيضاً بالمتابعة المكثفة على كافة مدارس المحافظة، لمتابعة تنظيم خطة الدولة الوقائية، مع ترك المسافات بين كل طالب وآخر، وارتداء جميع الطلبة للكمامات، والتهوية الجيدة بالفصول، والنظافة العامة بالمدارس ودورات المياه بها، ووجود المنظفات والمطهرات، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وتقديم الإرشادات والتوعية الصحية، للطلبة والمعلمين، لمواجهة فيروس كورونا.