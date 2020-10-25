إسلام الغزولى : الشباب أحد صمامات أمان الدولة المصرية

قال إسلام الغزولى، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب وعضو المكتب السياسى، اليوم الأحد، إن الشباب المصرى لا يعرف المستحيل، ويمتلك المعرفة والوعى والتحدى، مضيفا أن الدول التى تتطلع للمستقبل أدركت أهمية الاعتماد على قوة الشباب وحيويته، وأن الشباب المصرى يمثل أحد أهم صمامات الأمان للدولة المصرية وركيزتها المركزية وقوتها المؤثرة على كل الأصعدة.





وخلال ندوة تثقيفية مع مجوعة من الشباب، أضاف "الغزولى": "هناك ملايين النماذج الناجحة والتى أثبتت نفسها، ليس فى مصر فقط بل فى العديد من دول العالم، وأصبحت بحق بمثابة سفراء للدولة المصرية، ونفخر بهم ونعتز بنجاحهم". تابع مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب: "انطلاقا من ذلك؛ لابد من أن ندعم الشباب بالفعل وليس بالشعارات من بعض النخب التى تتخذ من دعم الشباب عناوين فقط لتتزين بها، لذا فإن الدولة تدشن المشروعات لتوفر فرص العمل للشباب، الذى يعد بمثابة طاقة الأمل، حتى يؤدى شبابنا الدور المأمول منهم". وأشار إلى أنه يتخذ من مساعدة الشباب فى تحقيق طموحاتهم وأحلامهم هدفا له، لتعزيز مشاركتهم فى المجالات المختلفة خاصة الاقتصادية منها، بما يسهم فى إيجاد جيل لديه من الخبرة والإيمان بالمشاركة والمساهمة بفعالية، لتنمية روح اللنتماء والريادة وتحمل المسؤولية بما يساعد على تحقيق التنمية للدولة المصرية.

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