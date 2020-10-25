خبيران فى آلام العمود الفقرى وجراحات الأنف بـ«المعادى العسكرى»

كما يستضيف الدكتور جاك مانيو، أستاذ جراحات الأذن الدقيقة وأورام قاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة بجامعة مارسليا بفرنسا، فى الفترة من 20 نوفمبر حتى 4 ديسمبر المقبل. وتستقبل اللجان التحضيرية حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير طوال أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة.

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