أكاذيب قطر.. الجزيرة تحاول النيّل من نزاهة انتخابات النواب بفيديو مفبرك

واقعة جديدة تثبت ترويج إعلام دويلة قطر المساند لجماعة الإخوان الإرهابية للأكاذيب والافتراءات ضمن المحاولات الفاشلة للنيل من استقرار وأمن مصر، إذ نشرت "الجزيرة"، فيديو لأشخاص يدّعون تعرضهم للاحتيال فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القاهرة، للتصويت لمرشحين محددين، ثم لا يحصلون على المقابل المادى المتفق عليه مسبقا.





وحاولت "الجزيرة" الترويج لأكاذيبها وكتبت على صفحتها بـ"فيسبوك" تعليقا على الفيديو: "حتى الرشاوى تُسرق.. شكاوى الأهالى من الاحتيال عليهم بعد مساومتهم على التصويت مقابل 100 جنيه، لم يحصلوا عليها بعدد من لجان القاهرة". ويتضح كذب الجزيرة للوهلة الأولى، فانتخابات مجلس النواب تجرى يومى السبت والأحد، فى مرحلتها الأولى بـ14 محافظة ليس من بينها القاهرة. وتقع العاصمة بين 13 محافظة فى المرحلة الثانية من انتخابات النواب، والتى تبدأ فى السابع والثامن من نوفمبر المقبل، بينما تشمل المرحلة الأولى 14 محافظة أبرزهم الجيزة والإسكندرية. ومن المنتظر أن يختار المصريون 568 نائبا لعضوية مجلس النواب من 596 عضوا، على أن يعين الرئيس عبدالفتاح السيسى النواب الباقين.

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